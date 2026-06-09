Scarsa manutenzione al Parco del Mercatello a Salerno, fontane con acqua melmosa. La denuncia del quotidiano La Città

09/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Al Parco del Mercatello ancora situazioni di degrado vengono denunciate dai cittadini nonostante gli interventi di restyling conclusi due anni fa e costati circa 5 milioni di euro. Scarsa manutenzione delle fontane dove l’acqua e stagnante e melmosa e incuria ovunque.

La situazione oggi viene portata all’attenzione dal quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato in diretta con il collega Domenico Gramazio. 

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Ascolta
Domenico Gramazio su degrato al Parco del Mercatello
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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