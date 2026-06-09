Scarsa manutenzione al Parco del Mercatello a Salerno, fontane con acqua melmosa. La denuncia del quotidiano La Città

Al Parco del Mercatello ancora situazioni di degrado vengono denunciate dai cittadini nonostante gli interventi di restyling conclusi due anni fa e costati circa 5 milioni di euro. Scarsa manutenzione delle fontane dove l’acqua e stagnante e melmosa e incuria ovunque.
La situazione oggi viene portata all’attenzione dal quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato in diretta con il collega Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su degrato al Parco del Mercatello
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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