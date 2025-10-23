Usura ed estorsioni, era ramificata in quattro province la rete criminale sgominata dalla Dia di Salerno

Agendo con la tipica metodologia mafiosa hanno prima prestato denaro a tassi usurai e poi estorto ingenti somme di denaro a due imprenditori conciari dell’Irpinia in gravi difficoltà economiche.
Sono 16 le persone che facevano parte della rete criminale sgominata, ieri, tra la provincia di Salerno, Avellino, Napoli e Potenza, dalla Direzione investigativa antimafia con il coordinamento della Procura di Salerno. I 16 indagati, accusati dei reati di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, erano legati ai clan D’Alessandro di Castellammare, Genovese di Salerno e Nuovo Partenio di Avellino.
“I provvedimenti – ha spiegato il procuratore vicario di Salerno, Rocco Alfano – si sono resi necessari per mettere fine ai comportamenti degli indagati che, negli ultimi tempi, si stavano mostrando sempre più pressanti nei confronti delle vittime anche con gravi minacce”. “C’è la necessità di capire le difficoltà degli imprenditori esposti a rischi. Noi diciamo a tutti di denunciare e collaborare e darci la possibilità di avviare le indagini” così il procuratore Alfano.
Abbiamo commentato l’operazione della Dia con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su rete criminale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
