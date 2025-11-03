Nuove disposizioni per i dehors sul Corso a Salerno. Le riflessioni con Tommaso Siani (La Città di Salerno)

A pochi giorni dall’inaugurazione di “Luci d’Artista”, il Comune di Salerno ha stabilito nuove disposizioni per i dehors di bar e ristoranti sul Corso. Una recente ordinanza del Settore Attività Produttive, impone ai titolari dei pubblici esercizi di riposizionare i propri arredi esterni. Il cambiamento è significativo: si passa infatti da una distanza minima di 2 metri dalla soglia del locale a una distanza di 1,50 metri, mantenendo sempre la stessa larghezza di 3 metri.
La decisione nasce con l’obiettivo di “ampliare lo spazio libero e non occupato della sezione centrale del Corso, al fine di consentire un transito più agevole per persone e mezzi di soccorso e servizio”.
Si tratta di una “fase di sperimentazione” che viene messa in atto dal 1° novembre al 30 gennaio 2026. L’ordinanza prevede solo una deroga: la distanza di 1,50 metri è valida a meno che i percorsi tattili per gli ipovedenti non siano posizionati oltre tale limite. In quest’ultimo caso, i dehors dovranno rispettare la distanza imposta dai percorsi, garantendone la “corretta fruizione”.
Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
