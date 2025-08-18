Emergenza cinghiali, il balletto delle responsabilità. A Radio Alfa Bartolomeo Lanzara del Codacons

Strade invase, orti distrutti, interi raccolti persi. L’emergenza cinghiali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è ormai fuori controllo e la popolazione è esasperata.
La scintilla è scattata dopo una nota ufficiale del Parco: nel documento, indirizzato a sindaci, Regione Campania, ASL, Carabinieri Parco e Prefettura di Salerno, l’Ente ha precisato che «sulla base della normativa vigente, gli interventi per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale sono di competenza della Regione Campania». E ha aggiunto di garantire «massima disponibilità in uno spirito di leale collaborazione», ma sempre nel rispetto dei ruoli previsti dalla legge. Ne abbiamo parlato con in diretta con l’avvocato Bartolomeo Lanzara, rappresentante del Codacons, che accusa le istituzioni di rimbalzarsi il problema senza affrontarlo davvero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
