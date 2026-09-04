Campo Volpe a Salerno, via libera al progetto esecutivo dalla Conferenza dei servizi. Il punto con La Città di Salerno

04/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ arrivato il via libera per la trasformazione del nuovo stadio Volpe a Salerno. L’Agenzia regionale per lo sport (Arus) ha pubblicato il documento che ufficializza la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, autorizzando i lavori per l’impianto provvisorio da 12mila posti che ospiterà la Salernitana durante i lavori di riqualificazione dello stadio Arechi.

Ora il dossier passa alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per i pareri in materia di sicurezza. I lavori al Volpe sono affidati al Consorzio Energos.

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C’è però ancora l’incognita sulla copertura finanziaria dell’operazione da 140 milioni di euro. Dopo il blocco dell’Unione Europea all’uso dei fondi Fesr,  l’amministrazione comunale ha individuato la soluzione nei Fondi di Coesione. In merito si attende la delibera ufficiale del Cipess che era attesa per la fine di luglio. Per il sindaco Vincenzo De Luca è solo un problema burocratico. Questa mattina, abbiamo commentato la notizia con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio. 

Ascolta
Domenico Gramazio su campo Volpe
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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