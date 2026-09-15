Beni del Comune di Salerno, il 53% dei locatari non paga il canone. Il punto con La città di Salerno

Il 53% dei soggetti che hanno in gestione il patrimonio immobiliare del Comune di Salerno non pagano regolarmente il canone. È quanto emerge dai documenti forniti dal Comune a seguito dell’accesso agli atti richiesto lo scorso 12 agosto dalla consigliera comunale all’opposizione, Ersilia Trotta, che denuncia un grave buco nelle casse dell’Ente.
Come riporta oggi il quotidiano La Città, più della metà dei soggetti a cui il Comune di Salerno ha affidato i propri beni, tra locali e immobili in concessione o locazione, risulta insolvente. I cosiddetti “furbetti dell’affitto pubblico” superano numericamente i cittadini e gli imprenditori che pagano regolarmente il canone. La situazione registra un trend in costante peggioramento tra il 2020 e il 2026, con un progressivo aumento percentuale delle morosità.
Il vero nodo politico sollevato dalla consigliera Trotta riguarda la nebulosità delle informazioni fornite dall’Amministrazione. Le posizioni debitorie sono citate esclusivamente in forma aggregata, senza attribuzione individuale, impedendo il collegamento specifico tra il soggetto moroso e il debito. Mancano del tutto i nomi e non ci sono riferimenti all’efficacia delle azioni legali messe in campo dagli uffici. Abbiamo commentato il caso con il collega Domenico Gramazio, del quotidiano La Città di Salerno.
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Domenico Gramazio su morosi canoni locazione comunale
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