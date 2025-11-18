Il giardino della Minerva di Salerno nel mirino dei vandali. Il punto con Barbara Cangiano (Il Mattino)

Ci sarebbero baby gang o comunque giovani senza controllo dietro l’atto vandalico avvenuto nella notte tra sabato e domenica, al Giardino della Minerva, a Salerno.
“I ragazzi, dopo qualche birra di troppo, complice anche l’assenza di controlli, si sentono padroni di un territorio che sarebbe composto di beni comuni” così il direttore del Giardino, Luciano Mauro, che lancia un grido d’allarme all’amministrazione comunale affinchè decida di potenziare il sistema di illuminazione del belvedere e di dotarlo di telecamere di videosorveglianza. Già nei mesi scorsi il giardino è stato preso di mira dai vandali.
Al quotidiano Il Mattino di Salerno, l’assessore comunale alla sicurezza Tringali ha detto che le babygang sono un problema serio da contrastare anche con misure drastiche. Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta con la collega Barbara Cangiano.
Ascolta
Barbara Cangiano su vandali al giardino della Minerva
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.