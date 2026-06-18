Maturità, alla prima prova 17 mila studenti di Salerno e provincia. Un’altra bella storia su Il Mattino

Sono quasi 17mila gli studenti di Salerno e provincia alla prese oggi con la prima prova scritta dell’esame di Maturità. In tutta la Campania 72.500 circa. I dati ministeriali comprendono sia le scuole statali che quelle paritarie. Tra le novità il ritorno al nome dell’esame di Maturità abbandonando la dicitura Esame di Stato. Novità anche nella composizione delle commissioni d’esame: un presidente, due membri esterni e due interni, non più 7 componenti.
Si parte dunque con la prima prova, il tema di Italiano, uguale in tutti gli indirizzi scolastici: 7 tracce divise in 3 tipologie (analisi del testo; testo argomentativo; tema di attualità). Venerdì 19 giugno segue la seconda prova scritta diversa a seconda dell’indirizzo. Dalla prossima settimana al via gli orali secondo i singoli calendari scolastici. Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta con il collega de Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo, che ci ha raccontato anche un’altra bella storia di questa Maturità.
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Gianluca Sollazzo su prima prova maturità
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