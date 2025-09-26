Sicurezza a Salerno, entro un anno il nuovo piano di videosorveglianza. Il via libera dalla Prefettura

Un nuovo sistema di videosorveglianza, con l’installazione di 50 nuove videocamere, sarà attivo sull’intera città di Salerno entro l’autunno del prossimo anno.
È quanto stabilito ieri in Prefettura nel corso dell’incontro convocato dal prefetto Esposito con gli esponenti delle forze dell’ordine, i tecnici dell’amministrazione comunale e l’assessore alla sicurezza del Comune Tringali. Si punta sulla tecnologia per cercare di prevenire i reati e garantire più sicurezza ma anche per fornire alle forze di polizia strumenti di indagine in caso di reati.
Le nuove telecamere saranno installate nelle aree più sensibili della città, dal centro alle aree collinari fino alla zona orientale. I fondi per l’installazione dei nuovi sistemi di videosorveglianza, circa 300mila euro, sono stati stanziati dal Ministero dell’Interno. Ne abbiamo parlato, questa mattina, con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
