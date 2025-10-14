Sicurezza a Salerno, l’assessore Tringali in una intervista annuncia più agenti e telecamere

“A giorni i nuovi agenti in strada e cento telecamere operative. La sicurezza urbana non si fa con gli slogan, ma con la presenza sul territorio”. Dopo le parole del governatore Vincenzo De Luca sull’aumento della percezione di insicurezza nel capoluogo, l’assessore alla sicurezza, Claudio Tringali, rilancia un piano concreto.
In una intervista al quotidiano Il Mattino, Tringali parla di “presidi fissi nei quartieri, nuova polizia turistica e videosorveglianza diffusa”. Nelle sue parole la difesa di un’idea di sicurezza urbana, intesa come equilibrio tra prevenzione, educazione civica e controllo del territorio. “Salerno – spiega Tringali – deve tornare a respirare serenità, soprattutto nelle zone più esposte”. E promette un cambio di passo con l’arrivo dei 54 vigili urbani neoassunti e la maxi esercitazione antisismica prevista il 17 ottobre, “una prova di efficienza e prontezza mai realizzata prima in vent’anni”.
Maggiori dettagli e considerazioni sulla sicurezza urbana nella diretta con il collega del Mattino, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su sicurezza urbana
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.