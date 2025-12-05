Luci d’artista a Salerno, attesi 90 autobus per il ponte dell’Immacolata. Il punto con Nico Casale (Il Mattino)

Sono attesi circa 90 autobus di visitatori delle Luci d’Artista in occasione del Ponte dell’Immacolata. E’ quanto risulta dal servizio di prenotazioni predisposto da Salerno Mobilità. E’ quanto scrive il “Il Mattino di Salerno” spiegando che i bus arrivano da Puglia, Calabria, Lazio, Basilicata. Turisti anche da Lombardia e Veneto che però preferiscono il treno.
Quasi tutto esaurito nelle strutture alberghiere ed extralberghiere. Per l’occasione i visitatori possono ammirare non solo le Luci ma anche approfittare delle aperture serali del Giardino della Minerva, sabato 6 e domenica 7 dicembre, con ingressi fino alle 20 e chiusura alle 20.30.
Questa mattina abbiamo fatto il punto con il collega del Mattino, Nico Casale.
