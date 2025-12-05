Luci d’artista a Salerno, attesi 90 autobus per il ponte dell’Immacolata. Il punto con Nico Casale (Il Mattino)

05/12/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Sono attesi circa 90 autobus di visitatori delle Luci d’Artista in occasione del Ponte dell’Immacolata. E’ quanto risulta dal servizio di prenotazioni predisposto da Salerno Mobilità. E’ quanto scrive il “Il Mattino di Salerno” spiegando che i bus arrivano da Puglia, Calabria, Lazio, Basilicata. Turisti anche da Lombardia e Veneto che però preferiscono il treno.

Quasi tutto esaurito nelle strutture alberghiere ed extralberghiere. Per l’occasione i visitatori possono ammirare non solo le Luci ma anche approfittare delle aperture serali del Giardino della Minerva, sabato 6 e domenica 7 dicembre, con ingressi fino alle 20 e chiusura alle 20.30.

Questa mattina abbiamo fatto il punto con il collega del Mattino, Nico Casale.
Ascolta
Nico Casale su luci e ponte Immacolata
AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

