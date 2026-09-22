L’abbraccio caloroso della città al suo santo patrono Matteo, presenti tanti giovani. Le riflessioni con La Città

Ieri sera, per le strade del centro cittadino di Salerno la tradizionale e seguitissima processione di San Matteo con in testa al corteo il sindaco De Luca insieme a prefetto e questore. “Ci ritroviamo – ha dichiarato De Luca – con grande entusiasmo con la nostra comunità, ricordando che quella di San Matteo è innanzitutto una festa religiosa. Da parte mia c’è tanta emozione. Ho visto tanti giovanissimi, ragazzi e ragazze che si vede che hanno ritrovato l’orgoglio di salernitani”.
In mattinata, ha presieduto il solenne pontificale, monsignor Filippo Iannone, prefetto del Dicastero per i Vescovi. Alla città di Salerno il presule ha rivolto l’augurio di “crescere socialmente”, con cittadini che possano vivere “in una situazione di tranquillità, di laboriosità, di confronto sereno e pacato”, auspicando al tempo stesso che “come comunità ecclesiale possa crescere sempre più nella testimonianza della fede”. Della ricorrenza abbiamo parlato questa mattin con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su festa San Matteo
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