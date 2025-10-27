Crollo al pattinodromo comunale di Salerno, il rischio crolli interessa anche altri tratti del Lungomare

Preoccupazione a Salerno per il cedimento del pattinodromo comunale “Tullio d’Aragona” a Torrione. La pista esterna si è sollevata ed è crollata parte della pavimentazione. Da tempo erano stati sollecitati interventi per la manutenzione della struttura riaperta nel 2019 dopo lavori di ammodernamento. Oggi è in programma un sopralluogo. L’area è stata transennata.
Sul Lungomare di Salerno ci sono altri punti che a causa dell’erosione marina rischiano dei crolli. Ne abbiamo parlato, questa mattina, con il collega Tommaso Siani, direttore de La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su crollo pattinodromo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.