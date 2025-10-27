Crollo al pattinodromo comunale di Salerno, il rischio crolli interessa anche altri tratti del Lungomare

Preoccupazione a Salerno per il cedimento del pattinodromo comunale “Tullio d’Aragona” a Torrione. La pista esterna si è sollevata ed è crollata parte della pavimentazione. Da tempo erano stati sollecitati interventi per la manutenzione della struttura riaperta nel 2019 dopo lavori di ammodernamento. Oggi è in programma un sopralluogo. L’area è stata transennata.

Sul Lungomare di Salerno ci sono altri punti che a causa dell’erosione marina rischiano dei crolli. Ne abbiamo parlato, questa mattina, con il collega Tommaso Siani, direttore de La Città di Salerno.
