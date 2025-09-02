Nuova fermata della metro, la proposta del Comitato di Quartiere Salerno Est Arechi 

02/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Il “Comitato di Quartiere Salerno Est Arechi” solleva una questione legata alla nuova fermata della metropolitana di Salerno lungo la tratta Arechi–Pontecagnano, attualmente in fase di realizzazione nell’area destinata anche al nuovo complesso ospedaliero salernitano.

L’accesso alla futura stazione sarà orientato solo verso il polo ospedaliero, senza alcun collegamento con il nuovo complesso residenziale di via Prudenza e con via dei Carrari, implicando quindi una limitazione per i residenti. Pertanto il Comitato ha inviato una formale richiesta al Sindaco di Salerno e agli Assessorati competenti (Mobilità, Infrastrutture e Trasporti, Commercio, Urbanistica e Lavori Pubblici) affinché si intervenga prontamente sul progetto.

Si chiede che possa essere realizzata un’ulteriore uscita carrabile e pedonale, anche mediante l’utilizzo del sottopasso già esistente, con sbocco verso via Prudenza/via dei Carrari, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso alla metropolitana per tutti i residenti del quartiere, una mobilità più fluida ed efficiente in relazione al nuovo ospedale, e un alleggerimento del traffico privato, in linea con gli obiettivi di sostenibilità urbana.

La proposta è stata illustrata a Radio Alfa dal Presidente del Comitato, Cesare Guarini.

Ascolta
guaribi su fermata metro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

