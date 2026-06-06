Give Me 5, a Pellezzano 5 giorni di sport, inclusione e solidarietà. Il punto e le considerazioni con Francesco Varriale

Cinque giorni di sport, partecipazione e condivisione hanno caratterizzato la seconda edizione di “Give Me 5 – Sport, Inclusione e Solidarietà”, la manifestazione che si è svolta al Palalongo a Capriglia di Pellezzano, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi, coinvolgendo società sportive, atleti, famiglie e operatori del sociale in un’esperienza che ha saputo coniugare competizione e inclusione.
L’evento ha rappresentato ancora una volta un importante momento di incontro e confronto, confermando come lo sport possa essere uno strumento efficace per promuovere valori quali il rispetto, la solidarietà e la partecipazione attiva. Sul campo, le squadre partecipanti hanno dato vita a gare combattute ma sempre corrette, offrendo spettacolo e dimostrando grande spirito sportivo.
Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Polisportiva Baroncino. Alle sue spalle si è classificata Sarno 2.0, mentre il terzo gradino del podio è andato a Macte Salerno. Quarta posizione per lo Sporting Arechi, che oltre a partecipare alla competizione ha curato l’organizzazione dell’intera manifestazione.
Accanto alla competizione principale, ampio spazio è stato dedicato alla categoria For Special, che ha visto la partecipazione dell’associazione Germano Bladier Caprese, del Sorrento For Special della Cooperativa Alma, della Polisportiva La Filanda e della Us Salernitana 1919 della Cooperativa “Il Villaggio di Esteban”. Una sezione che, fin dalla sua nascita, non è mai stata concepita come una competizione tradizionale, ma come un’occasione di incontro e di gioco libero per i ragazzi. Proprio per questo motivo non è stata stilata alcuna classifica finale né proclamato un vincitore, in linea con la filosofia dell’iniziativa che pone al centro il divertimento, la socializzazione e il benessere dei partecipanti. Anche l’autoarbitraggio, previsto per tutte le gare della categoria, ha contribuito a creare un clima sereno e collaborativo, fondato sul rispetto reciproco.
A sottolineare l’importanza del progetto il responsabile della comunicazione dello Sporting Arechi, Francesco Varriale, che questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
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Francesco Varriale su Give Me 5 a Pellezzano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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