Banca Monte Pruno e Potenza Calcio rinnovano la partnership

L’accordo di partnership tra la Banca Monte Pruno ed il Potenza Calcio, anche quest’anno, si conferma come azione di vicinanza e supporto ad una realtà sportiva del territorio. A suggellare questo rapporto anche la presenza dell’istituto di credito cooperativo ad una recente serata che ha accolto tutte le realtà che condividono i principi di questo progetto.
La Banca Monte Pruno, infatti, ha preso parte a “Natale Rosso Blu 2025”, l’appuntamento annuale promosso dal Potenza Calcio per condividere gli obiettivi sportivi e sociali del team lucano. L’evento, svoltosi presso l’Hotel Giubileo di Rifreddo, è stato un momento di incontro e condivisione, durante il quale sono stati ripercorse le tappe dell’anno che sta per concludersi ed il prossimi appuntamenti del club, che milita nel campionato nazionale di calcio di terza serie.
La partecipazione della BCC Monte Pruno testimonia, ancora una volta, l’importanza di rinnovare e consolidare una partnership fondata su valori comuni: territorio, crescita, sostegno e promozione dello sport come strumento educativo e aggregativo. La collaborazione con il Potenza Calcio rappresenta per la Banca un investimento concreto nella comunità, attraverso un progetto che unisce identità, passione e responsabilità sociale.
Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico ha espresso soddisfazione al termine della serata: “Essere al fianco del Potenza Calcio significa sostenere una realtà che rappresenta, con orgoglio, una comunità attraverso una linea operativa seria, strutturata e ricca di valori. La serata a cui abbiamo partecipato ci ha permesso di entrare, ancora di più, in un contesto relazionale importante che vogliamo continuare a sostenere, fortificando, laddove possibile, il nostro ruolo di banca locale a supporto dì tante storie imprenditoriali lucane vicine al Potenza. La nostra Banca, inoltre, crede fortemente nel ruolo educativo dello sport e nella sua capacità di creare comunità: per questo rinnoviamo con convinzione tale collaborazione. Il Potenza Calcio è anche un patrimonio di una Città, che è molto legata alla sua squadra, sostenendola ed onorandola in tutte le occasioni”.
Oltre al Direttore Generale Cono Federico, erano presenti il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea e Giovanni Amato, Referente territoriale e Preposto della Filiale dí Potenza.
