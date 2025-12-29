Aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi, l’allarme e le considerazioni di Francesco Morra (Anci Campania)

Carmine Siano, il sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, brutalmente aggredito, sotto casa, è solo l’ennesima vittima di una spirale di violenze e minacce che colpisce gli amministratori locali. Sono stati 7.805 gli atti intimidatori subiti da sindaci e consiglieri in tutta Italia dal 2013 al 2024. Un dato allarmante, che emerge dal report della direzione centrale della Polizia Criminale.
“Quanto è accaduto nel piccolo Comune del Salernitano conferma, ancora una volta, che i primi cittadini sono il livello di governo più esposto, chiamato ad affrontare ogni giorno situazioni difficili e delicate, spesso con pochi mezzi a disposizione – dichiara Alessandro Santoni, coordinatore nazionale Anci dei piccoli Comuni e componente dell’Ufficio di presidenza dell’Associazione – I sindaci e le comunità – conclude Santoni – non saranno mai lasciati soli”. Nel 2024, rispetto all’anno precedente, si registra un incremento di circa il 14%, con 630 episodi di intimidazione a fronte dei 553 del 2023.
Questa mattina abbiamo fatto una ulteriore riflessione su quanto accaduto al sindaco di Castiglione del Genovesi con il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, sindaco di Pellezzano. Con lui abbiamo commentato anche l’allarme aggressioni e intimidazioni verso gli amministratori locali.
