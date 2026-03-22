Un alleato per la salute, le mandorle. Storie e consigli, in Eccellenze salernitane in tavola

22/03/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Un alleato per la salute, le mandorle.

Conosciute sin dall’antichità, sono in realtà un “seme” particolarmente prezioso per la presenza di oli essenziali carichi di elementi nutrienti che possono aiutare – se mangiati con moderazione. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ne abbiamo parlato oggi con la Chef Carmela Baglivi.

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le proprietà delle mandorle
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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