Un alleato per la salute, le mandorle. Storie e consigli, in Eccellenze salernitane in tavola

Un alleato per la salute, le mandorle.
Conosciute sin dall’antichità, sono in realtà un “seme” particolarmente prezioso per la presenza di oli essenziali carichi di elementi nutrienti che possono aiutare – se mangiati con moderazione.
Ne abbiamo parlato oggi con la Chef Carmela Baglivi.
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le proprietà delle mandorle
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