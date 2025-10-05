I dolci comfort e la torta ricoperta di naspro. Il racconto dello scrittore Alfonso Sarno

Ognuno di noi ha un comfort food, quel piatto che ci aiuta a superare momenti bui dandoci conforto.
In molti casi, si tratta di cibi dolci.

Ne abbiamo parlato con lo scrittore Alfonso Sarno che ci ha raccontato la storia di un comfort food per eccellenza, la torta ricoperta di naspro.

il comfort food
