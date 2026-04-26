I fiori “da mangiare”. La riscoperta di un’antichissima tradizione nel racconto di Rosa Pepe

Robinia, albero di Giuda, glicine e non solo.
Sono tanti i fiori che possono essere mangiati. Rendono i piatti più belli ma hanno anche caratteristiche organolettiche particolari.
Ne abbiamo parlato con l’agronoma Rosa Pepe
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fiori da mangiare
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