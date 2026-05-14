Giro d’Italia, gran fermento a Paestum per la partenza della VI tappa. Il clima raccontato dal sindaco Paolino

Gran fermento e curiosità oggi per la presenza del Giro d’Italia che alla sua edizione numero 109 giunge alla sua sesta tappa attraversando la provincia di Salerno e quella di Napoli.
La Sesta tappa della carovana rosa partirà alle 13.50 circa da Paestum e, dopo 141 km, alle 17:05 circa, taglierà il traguardo a Napoli. Allo start dall’area archeologica di Paestum, 184 corridori delle 23 squadre che poi affronteranno la litoranea che li porterà a Salerno, dirigendosi verso Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, dove ci sarà l’unico Gran premio della montagna, di terza categoria, prima di ripiegare verso Nocera Inferiore e Sarno.
La corsa entrerà nell’area metropolitana di Napoli all’altezza di Palma Campania, per procedere verso San Paolo Bel Sito e Nola. Da lì alla scoperta dei comuni del nolano: a Brusciano ci sarà il traguardo volante, al 92esimo chilometro. L’ultima volta che la carovana rosa ha tagliato il traguardo in piazza Plebiscito a Napoli risale al 1979: fu Francesco Moser, in maglia rosa, a vincere la tappa.
Sul clima che sta vivendo la città di Capaccio-Paestum in attesa dello start della Sesta tappa, abbiamo intervistato in diretta, questa mattina, il sindaco Gaetano Paolino.
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Gaetano Paolino su partenza Giro d’Italia da Paestum
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