Giro d’Italia, gran fermento a Paestum per la partenza della VI tappa. Il clima raccontato dal sindaco Paolino

14/05/2026 Primo Piano, Sport Nessun commento
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Gran fermento e curiosità oggi per la presenza del Giro d’Italia che alla sua edizione numero 109 giunge alla sua sesta tappa attraversando la provincia di Salerno e quella di Napoli.

La Sesta tappa della carovana rosa partirà alle 13.50 circa da Paestum e, dopo 141 km, alle 17:05 circa, taglierà il traguardo a Napoli. Allo start dall’area archeologica di Paestum, 184 corridori delle 23 squadre che poi affronteranno la litoranea che li porterà a Salerno, dirigendosi verso Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, dove ci sarà l’unico Gran premio della montagna, di terza categoria, prima di ripiegare verso Nocera Inferiore e Sarno.

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La corsa entrerà nell’area metropolitana di Napoli all’altezza di Palma Campania, per procedere verso San Paolo Bel Sito e Nola. Da lì alla scoperta dei comuni del nolano: a Brusciano ci sarà il traguardo volante, al 92esimo chilometro. L’ultima volta che la carovana rosa ha tagliato il traguardo in piazza Plebiscito a Napoli risale al 1979: fu Francesco Moser, in maglia rosa, a vincere la tappa.

Sul clima che sta vivendo la città di Capaccio-Paestum in attesa dello start della Sesta tappa, abbiamo intervistato in diretta, questa mattina, il sindaco Gaetano Paolino.

Ascolta
Gaetano Paolino su partenza Giro d’Italia da Paestum
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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