Giro ciclistico d’Italia, attesa per la tappa Paestum-Napoli del 14 maggio. Corsa ai rattoppi sulle strade della carovana a Salerno

11/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Viene presentata questa mattina, alle 11, al Circolo Unificato Esercito di Palazzo Salerno, in piazza Plebiscito a Napoli, la VI tappa della 109ma edizione del Giro d’Italia, Paestum-Napoli, di giovedì 14 maggio.

Alla conferenza stampa con il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ci sarà anche il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino.Presenti anche l’assessora allo Sport e alla Protezione Civile della Ragione Campania, Fiorella Zabatta e il comandante del Comando Territoriale Sud dell’Esercito Italiano, Generale Andrea Di Stasio. Nel corso dell’evento saranno presentate anche le iniziative collaterali alla tappa messe in campo in collaborazione con i diversi partner istituzionali e con le associazioni che lavorano sul territorio. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

La carovana rosa attraverserà anche la città di Salerno dove in questi giorni è scattata anche la corsa ai lavori di rattoppo delle strade interessate da cantieri. Sarà predisposto anche un piano traffico che scatterà due ore prima del passaggio dei ciclisti. Ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su passaggio Giro d’Italia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento