Giro ciclistico d’Italia, attesa per la tappa Paestum-Napoli del 14 maggio. Corsa ai rattoppi sulle strade della carovana a Salerno

Viene presentata questa mattina, alle 11, al Circolo Unificato Esercito di Palazzo Salerno, in piazza Plebiscito a Napoli, la VI tappa della 109ma edizione del Giro d’Italia, Paestum-Napoli, di giovedì 14 maggio.
Alla conferenza stampa con il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ci sarà anche il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino.Presenti anche l’assessora allo Sport e alla Protezione Civile della Ragione Campania, Fiorella Zabatta e il comandante del Comando Territoriale Sud dell’Esercito Italiano, Generale Andrea Di Stasio. Nel corso dell’evento saranno presentate anche le iniziative collaterali alla tappa messe in campo in collaborazione con i diversi partner istituzionali e con le associazioni che lavorano sul territorio.
La carovana rosa attraverserà anche la città di Salerno dove in questi giorni è scattata anche la corsa ai lavori di rattoppo delle strade interessate da cantieri. Sarà predisposto anche un piano traffico che scatterà due ore prima del passaggio dei ciclisti. Ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su passaggio Giro d’Italia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.