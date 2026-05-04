Tensioni e violenze all’esterno dello stadio di Palomonte, la testimonianza del giornalista e calciatore Lugi Martino

Tensioni e violenza al termine della finale playoff di calcio di Prima Categoria Campania, girone H, disputata ieri pomeriggio allo stadio comunale San Biagio di Palomonte.
La gara si è conclusa con la vittoria dell’Atletico Pisciotta per 2-1 contro lo Sporting Club Palomonte. Al termine della gara, alcuni tesserati del Pisciotta sarebbero stati raggiunti da sputi e oggetti lanciati dal settore dei tifosi del Palomonte. All’esterno dello stadio, i calciatori di Pisciotta sono stati circondati da circa cinquanta tifosi locali. Un centrocampista è stato colpito con un pugno alla testa ed è crollato a terra. Soccorso, è stato portato in ospedale. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
Sul posto era presente anche il giornalista Luigi Martino, che è un tesserato dell’Atletico Pisciotta. Questa mattina ci ha raccontato in diretta la sua testimonianza.
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Luigi Martino su tesioni e violenze a Palomonte
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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