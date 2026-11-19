Novità per la scuola Salernitana. Al via altri sei indirizzi 4+2.
In tutta la Campania i nuovi indirizzi introdotti per il nuovo anno scolastico sono 41. Sono corsi quadriennali con due anni di specializzazione predisposti per istituti tecnici e professionali. Per spiegare finalità e avere maggiori dettagli, questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su indirizzi 4+2
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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