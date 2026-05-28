Porto Marina di Pastena a Salerno, per il via libera chieste integrazioni al progetto di restyling. Il punto con Il Mattino

28/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Il progetto di restyling del porto Marina di Pastena per proseguire il suo percorso fino alla sua attuazione ha bisogno delle integrazioni poichè sono passati degli anni dalla sua prima formulazione. E’ quanto riporta oggi  Il Mattino di Salerno. Ne abbiamo parlato con con la collega Barbara Cangiano.

Ascolta
Barbara Cangiano su porto Marina di Pastena
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento