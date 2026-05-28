Porto Marina di Pastena a Salerno, per il via libera chieste integrazioni al progetto di restyling. Il punto con Il Mattino

Il progetto di restyling del porto Marina di Pastena per proseguire il suo percorso fino alla sua attuazione ha bisogno delle integrazioni poichè sono passati degli anni dalla sua prima formulazione. E’ quanto riporta oggi Il Mattino di Salerno. Ne abbiamo parlato con con la collega Barbara Cangiano.
Ascolta
Barbara Cangiano su porto Marina di Pastena
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.