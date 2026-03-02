La Jomi Salerno conquista la sua Settima Coppa Italia di Pallamano Femminile, è la formazione più vincente

La Jomi Salerno ha conquistato la sua settima Coppa Italia di pallamano femminile e diventa la formazione più vincente nella storia della competizione. Al PlayHall di Riccione nella finale del torneo ha battuto le siciliane di Erice. È festa grande per la PDO Handball Salerno che scrive un’altra pagina memorabile della propria storia.
Salerno diventa la società più titolata in Coppa Italia con sette successi, il primo nel 2009, poi nel 2012, 2013, 2014, 2019, 2020, 2026. Le ragazze di Salerno sono anche le più vincenti in assoluto con 25 tra Scudetti (10), Supercoppe (7), Handball Trophy (1) e la coppa nazionale.
