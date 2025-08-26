A Radio Alfa oggi ospite il campione Giuseppe Di Martino del Club Scherma Salerno

A Radio Alfa oggi gradito ospite Giuseppe Di Martino, stella azzurra del Club Scherma Salerno.

Il campione Giuseppe Di Martino del Club Scherma Salerno è tra i 40 convocati dal commissario tecnico Simone Vanni per il ritiro collegiale “Azzurrini 2025” di fioretto, che si terrà dal 3 al 9 settembre presso il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castel Porziano nell’agro romano. Originario di Vietri sul Mare, 16 anni compiuti, già vicecampione italiano della categoria Cadetti ai recenti Tricolori Under 17 di Terni, Giuseppe Di Martino è stato scelto per far parte della nuova stagione della Nazionale giovanile, a conferma della crescita del Club Scherma Salerno, guidato con competenza e passione dal tecnico Marco Autuori. Oggi nostro ospite il campione Giuseppe Di Martino.
