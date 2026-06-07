Giugno tempo di ciliegie. E se le gustassimo in versione “salata”?

Giugno tempo di ciliegie.
Il detto “una tira l’altra” non potrebbe essere più vero, ma questo frutto, rosso e invitante, ha anche tante proprietà salutari ed è anche estremamente adattabile.
Anche una semplice insalata può diventare speciale con le ciliegie.
Ne abbiamo parlato con la chef Carmela Baglivi
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ciliegie salate
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