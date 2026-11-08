Il fico del Cilento, prodotto unico e buono anche nei piatti salati

Tra i prodotti che meglio caratterizzano il nostro territorio e che sono punta di diamante della Dieta Mediterranea, certamente c’è il fico bianco, Dottato, del Cilento.
Un prodotto unico, ottimo fresco e secco, al naturale o imbottito ma anche ottimo nelle preparazioni salate.
Ne abbiamo parlato con la chef Carmela Baglivi
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fico
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