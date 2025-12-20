“Dona un Sorriso, un giocattolo in Pediatria”, in tre ospedali della provincia di Salerno la campagna di Donation Italia

“Dona un Sorriso, Un giocattolo in Pediatria” è il titolo della campagna di solidarietà dedicata ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici ospedalieri della provincia di Salerno e non solo che è stata organizzata per queste feste natalizie dall’associazione “DONATION Italia” attiva nell’ambito del Terzo Settore.
La manifestazione si propone di regalare un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli pazienti attraverso la consegna di giocattoli all’interno dei reparti dove sono ricoverati. Sul nostro territorio provinciale sono state previste tre tappe: sabato 20 Dicembre 2025, alle ore 11.00 all’Ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno; Domenica 21 Dicembre, alle ore 11.00 all’Ospedale di Vallo della Lucania; Lunedì 22 Dicembre, alle ore 11.00 presso l’Ospedale di Cava de’ Tirreni.
Alla manifestazione solidale hanno aderito oltre 70 realtà sociali, giovanili, culturali, studentesche e sportive.
