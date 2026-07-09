Carmine non vedente di Cava de’ Tirreni, maturo con lode e prossimo Alfiere del Lavoro. Il racconto di Gianluca Sollazzo

Il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo, nel collegamento in diretta oggi ci ha raccontato la bella storia di Carmine, ragazzo non vedente di Cava de’ Tirreni, che ha sostenuto la Maturità offfrendo una bella prova della sua preparazione ma anche di inclusione. Per le sue capacità e abilità sarà nominato anche Alfiere del lavoro.
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Gianluca Sollazzo e la storia di Carmine non vedente
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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