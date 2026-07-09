Carmine non vedente di Cava de’ Tirreni, maturo con lode e prossimo Alfiere del Lavoro. Il racconto di Gianluca Sollazzo

09/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo, nel collegamento in diretta oggi ci ha raccontato la bella storia di Carmine, ragazzo non vedente di Cava de’ Tirreni, che ha sostenuto la Maturità offfrendo una bella prova della sua preparazione ma anche di inclusione. Per le sue capacità e abilità sarà nominato anche Alfiere del lavoro. 

Ascolta
Gianluca Sollazzo e la storia di Carmine non vedente
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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