Serse Cosmi è il nuovo allenatore della Salernitana

Serse Cosmi dopo 4 anni di sosta torna ad allenare e lo fa a Salerno.
Il tecnico umbro, 68 anni, e un passato in serie A con Perugia e Udinese, è stato scelto dalla Salernitana, in sostituzione di mister Giuseppe Raffaele, esonerato ieri pomeriggio dopo la sconfitta interna contro il Monopoli. Cosmi è giunto ieri sera in città e oggi pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento.
Per lui pronto un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B. Assieme a Cosmi arriva alla Salernitana un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano: Giuseppe Scurto, ex calciatore che dovrebbe ricoprire il ruolo di vice allenatore. La Salernitana è terza in classifica a 50 punti ma ad un distacco di 14 punti dal Benevento, capolista del girone a 9 punti dal Catania, secondo.
Cosmi dovrà provare a risollevare la formazione granata che, come ha evidenziato anche il direttore sportivo Daniele Faggiano, ora dovrà cercare di giocarsi le chance promozione passando per i play-off.
