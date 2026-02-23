Salernitana, esonerato l’allenatore Giuseppe Raffaele

Calcio. Serie C. Giuseppe Raffaele non è più l’allenatore della Salernitana. Esonerato anche il suo vice Giacomo Ferrari.

Il patron Danilo Iervolino ha ritenuto necessario il cambio sulla panchina dopo le due sconfitte nelle ultime cinque partite, ma anche in considerazione del calo iniziato dopo il pesante ko a Benevento. Nelle ultime 13 giornate la Salernitana ha vinto solo 5 volte.

Secondo indiscrezioni, il nuovo allenatore potrebbe essere Serse Cosmi. Il 68enne tecnico umbro dovrebbe quindi traghettare il club granata verso una non impossibile promozione in Serie B.

