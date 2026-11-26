Riportare un milione di abitanti nei piccoli borghi entro il 2036.
Un piano decennale da 2,68 miliardi di euro per il triennio iniziale, basato su sgravi fiscali, aiuti alle famiglie con figli e standard garantiti sui servizi essenziali, con l’obiettivo di riportare un milione di abitanti nei piccoli borghi entro il 2036. La proposta arriva dal sindaco di Pollica, Stefano Pisani, nel corso della 43ª Assemblea annuale dell’Associazione nazionale comuni italiani in corso a Verona. Stefano Pisani, anche nel ruolo di coordinatore dei piccoli comuni campani dell’associazione, ha presentato il documento denominato Ripa 2036, acronimo di Regime per l’insediamento e la permanenza nelle aree interne. Il progetto nasce all’interno del confronto nazionale sull’Agenda Controesodo per invertire il calo demografico delle zone montane e rurali del Paese. Ha spiegato i dettagli, oggi in diretta a Radio Alfa
Pisani su spopolamento
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