L’atleta salernitano Michele Gallo conquista il tricolore ai Campionati Italiani Assoluti di sciabola individuale

L’atleta salernitano della scherma Michele Gallo è salito sul podio più alto ai Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026 nella sciabola individuale. Gallo e Chiara Mormile hanno conquistato il tricolore.
Per Michele Gallo è il primo titolo italiano assoluto in carriera. Il salernitano del Centro Sportivo Carabinieri si è aggiudicato per 15-7 la finale contro Marco Mastrullo del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, che splende con la medaglia d’argento. Hanno conquistato i due bronzi Pietro Torre delle Fiamme Oro e Mattia Rea del Centro Sportivo Carabinieri. Nel post gara Michele Gallo ha dedicato anche un pensiero speciale a Luca Curatoli, vittima in gara di un infortunio che lo costringerà a saltare i Campionati Europei, in Francia, dove sarà proprio il neo campione italiano a sostituirlo.
“All’Europeo penserò da domani, adesso mando solo un grande abbraccio al mio amico e capitano Luca. Intanto mi godo l’emozione di questa vittoria. È stata una stagione non semplice per me e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, in testa il mio Centro Sportivo Carabinieri”. Così Gallo.
La prova femminile ha visto il trionfo di Chiara Mormile, che si è ripresa il titolo di campionessa italiana a nove anni di distanza dal primo trionfo nel 2017.
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