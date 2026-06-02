L’atleta salernitano Michele Gallo conquista il tricolore ai Campionati Italiani Assoluti di sciabola individuale

02/06/2026 Sport Nessun commento
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L’atleta salernitano della scherma Michele Gallo è salito sul podio più alto ai Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026 nella sciabola individuale. Gallo e Chiara Mormile hanno conquistato il tricolore.

Per Michele Gallo è il primo titolo italiano assoluto in carriera. Il salernitano del Centro Sportivo Carabinieri si è aggiudicato per 15-7 la finale contro Marco Mastrullo del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, che splende con la medaglia d’argento. Hanno conquistato i due bronzi Pietro Torre delle Fiamme Oro e Mattia Rea del Centro Sportivo Carabinieri. Nel post gara Michele Gallo ha dedicato anche un pensiero speciale a Luca Curatoli, vittima in gara di un infortunio che lo costringerà a saltare i Campionati Europei, in Francia, dove sarà proprio il neo campione italiano a sostituirlo.

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“All’Europeo penserò da domani, adesso mando solo un grande abbraccio al mio amico e capitano Luca. Intanto mi godo l’emozione di questa vittoria. È stata una stagione non semplice per me e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, in testa il mio Centro Sportivo Carabinieri”. Così Gallo.

La prova femminile ha visto il trionfo di Chiara Mormile, che si è ripresa il titolo di campionessa italiana a nove anni di distanza dal primo trionfo nel 2017. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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