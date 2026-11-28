E’ arrivato il via libera dell’Unione Europea al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta per la Ceramica di Vietri sul Mare.
Il prestigioso marchio IGP certifica ufficialmente l’unicità di una produzione che da secoli rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’arte, della cultura e dell’economia del territorio.
Soddisfazione è stata espressa da Simona Paolillo, Direttrice di CNA Salerno e coordinatrice Igp Ceramica Vietri, oggi ospite a Radio Alfa
Paolillo su ceramica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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