La Campania perde circa due ettari di suolo al giorno.
La Campania si conferma la terza regione italiana per percentuale di superficie artificializzata.
Secondo l’ultimo Rapporto Snpa-Ispra 2026, in Campania risultano artificializzati 144.728 ettari, pari al 10,65% del territorio regionale, una percentuale che colloca la regione al terzo posto in Italia, dopo Lombardia (12,27%) e Veneto (11,87%), ben al di sopra della media nazionale (7,19%).
Nel solo 2025 sono stati consumati ulteriori 740 ettari. Dati che rendono ancora più significativa la prossima Giornata Mondiale del Suolo, promossa dalla Fao e celebrata ogni anno il 5 dicembre, per la quale la Fondazione MIdA e il Museo del Suolo di Pertosa ( Salerno ) hanno organizzato una serie di iniziative gratuite di divulgazione e sensibilizzazione.
A livello provinciale, la maggiore percentuale di suolo consumato si registra nella città metropolitana di Napoli (35,05%), seguita da Caserta (10,58%), Salerno (8,06%), Benevento (7,45%) e Avellino (7,41%). È invece Salerno la provincia con il maggiore incremento nel 2025, con 270 ettari, seguita da Caserta (181), Napoli (144), Benevento (99) e Avellino (46).
Salernitani anche i tre comuni campani più interessati dal fenomeno: Campagna (50,90 ettari), Battipaglia (44,31) ed Eboli (34,39).
Il Museo del Suolo di Pertosa è l’unico in Italia interamente dedicato a questa risorsa naturale. In occasione delle celebrazioni, dal 4 al 6 dicembre sarà visitabile gratuitamente, offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di scoprire la biodiversità del mondo sotterraneo e il ruolo fondamentale del suolo per la sicurezza alimentare, gli equilibri ambientali e la salute del pianeta. Diverse le iniziative in programma come il convegno, il 4 dicembre, ‘Suolo sano, suolo vivo: la fertilità che nutre il futuro’ mentre il 5 dicembre sarà la volta della lezione spettacolo ‘La fisica del suolo’ con il professore Vincenzo Schettini.
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