Futsal femminile, i grandi successi della Baroncino di Pontecagnano Faiano

Abbiamo parlato di sport come occasione di condivisione e di crescita a Radio Alfa, celebrando i successi della Baroncino di Pontecagnano Faiano, che milita nel campionato di calcio di Calcio a 5.
In studio il responsabile tecnico Michel Dorini e il capitano Giulia Provenza e Benny Gorrasi, capocannoniere. Hanno raccontato i successi e i risultati conseguiti, frutto della passione per il calcio e di un grande impegno, ma anche dei valori fondamentali che sono alla base di qualsiasi sport.
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