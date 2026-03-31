Futsal femminile, i grandi successi della Baroncino di Pontecagnano Faiano

31/03/2026 Primo Piano, Sport Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Abbiamo parlato di sport come occasione di condivisione e di crescita a Radio Alfa, celebrando i successi della Baroncino di Pontecagnano Faiano,  che milita nel campionato di calcio di Calcio a 5.

In studio il responsabile tecnico Michel Dorini e il capitano Giulia Provenza e Benny Gorrasi, capocannoniere. Hanno raccontato i successi e i risultati conseguiti, frutto della passione per il calcio e di un grande impegno, ma anche dei valori fondamentali che sono alla base di qualsiasi sport.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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