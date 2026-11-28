Fotografie, poesia e musica per raccontare il terremoto del 23 novembre 1980 e custodire la memoria delle vittime. E’ l’obiettivo della mostra dal titolo “19:35” che sarà inaugurata domenica 29 novembre, alle ore 17, nell’aula consiliare del Comune di San Gregorio Magno.
Il progetto, firmato da Paolo Terlizzi, Marco Russo e Joseph Narangio, propone un percorso artistico dedicato al sisma e ai luoghi segnati dalla devastazione. Alle 17.30 seguirà un racconto dal vivo attraverso immagini, parole e sonorizzazioni musicali.
L’esposizione nasce da un lavoro di esplorazione fotografica nei borghi colpiti dal terremoto e nei centri abbandonati, tra cui Alianello, Apice, Calitri, Conza della Campania, Senerchia, Romagnano al Monte e Tocco Vecchio. Presentato online nel 2020, in occasione del quarantennale del sisma, il progetto assume ora una dimensione dal vivo, intrecciando le fotografie di Terlizzi con le poesie e la narrazione di Russo e le musiche di Narangio. La mostra resterà aperta per un mese negli orari di apertura della Casa comunale. L’ingresso è gratuito.
Solo a San Gregorio Magno il terremoto del 1980 provocò 25 morti e 80 feriti, per una popolazione all’epoca di circa 4.700 abitanti. Della mostra abbiamo parlato con uno degli autori, il fotografo Paolo Terlizzi.
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Paolo Terlizzi su mostra 1935
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