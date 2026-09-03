Evento dimostrativo di Pickleball a San Marco di Teggiano venerdì 4 settembre alle 21.30

Evento dimostrativo di Pickleball alla frazione San Marco del comune di Teggiano. L’appuntamento è per Venerdì 4 Settembre, dalle ore 21:30, presso la struttura outodoor adiacente il “Bar degli Amici di San Marco” in via Processione.
Ad organizzarlo è Luigi Manzo, appassionato di sport e di attività motoria nel Pickleball, Istruttore 1°grado F.I.T.P.
Il Pickleball è uno sport in rapida crescita a livello internazionale, che unisce elementi di tennis, badminton e ping pong, accessibile a tutte le età e particolarmente adatto a promuovere il benessere fisico e la socializzazione.
L’evento avrà carattere gratuito e aperto al pubblico con l’obiettivo di far conoscere questa disciplina sul territorio e coinvolgere scuole, associazioni sportive e cittadini interessati.
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