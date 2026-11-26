Ieri, è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri alla riforma delle province. Approvato il disegno di legge delega che prevede il ripristino dell’elezione diretta delle province superando l’impianto della legge Delrio del 2014 e che punta a ridisegnare competenze, risorse e organi di Comuni, Province e Città metropolitane.
A 26 anni dalla sua entrata in vigore, il Testo unico degli enti locali sarà rivisto. Tra le principali novità ci sono il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali, il ripristino delle giunte provinciali e una serie di misure per rendere più efficiente l’azione amministrativa degli enti locali. Trattandosi di una legge delega, il testo dovrà prima completare il passaggio parlamentare ed essere seguito dai relativi decreti legislativi attuativi per definire nel dettaglio trasferimenti di personale, coperture finanziarie e modalità di voto.
Probabilmente si tornerà all’elezione diretta del consiglio provinciale e del presidente nel 2029. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il Consigliere provinciale di Salerno, Massimo Loviso, con delega alle Finanze.
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Massimo Loviso su riforma Province
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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