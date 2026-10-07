A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione all’Università di Salerno. Le sue dichiarazioni

Un’ovazione ha accolto l’ingresso, nell’aula magna dell’Università di Salerno, di Vasco Rossi, per il conferimento del dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione.
Il rocker emiliano, cappello nero alla rovescia, è stato accolto nell’Aula Magna sulle note di “Vado al massimo” per poi prendere posto accanto al rettore Virgilio D’Antonio. “Ora ho i voti…”, ha ironizzato Vasco, dopo aver ricevuto l’attestato, piazzando il suo cappellino in testa al Rettore dell’ateneo salernitano. Questa mattina il Blasco, sul suo profilo Facebook, ha ricordato di essere stato per la prima volta a Salerno nel 1978 per fare il militare.
“Una canzone non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole. Può dare voce ad un disagio”. Così Vasco Rossi nella sua lezione all’Università di Salerno. Il rettore D’Antonio ha detto “le parole dell’artista non sono rimaste soltanto le parole dell’autore. Sono diventate parole di chi le ha ascoltate”. Il Blasco ha rimarcato: “sono qui per parlarvi di questo riconoscimento che mi onora e mi incanta. Quando mi chiedono cosa significhi essere Vasco Rossi, la risposta è restare me stesso senza tradire quello che sono per piacere a qualcuno. Le mie canzoni escono di casa e diventano anche vostre. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate. Ho scritto canzoni e ho scoperto che queste possono diventare persino una tesi di laurea”.
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