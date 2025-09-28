La zucca, grande protagonista delle tavole autunnali tra tradizione e aneddoti nel racconto di Carmela Baglivi

Protagonista delle nostre tavole nel periodo autunnale, la zucca è un prodotto molto duttile. Dolce ma con poche calorie può essere trasformata in piatti salati ma anche dolci.
Oggi con la chef Carmela Baglivi, vi proponiamo una particolare “conserva” a base di zucca. 

Ascolta
conserva di zucca
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

