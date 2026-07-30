Ztl violata di continuo a Salerno, la fantasia dei furbetti non conosce limiti. Le modalità indicate dal Mattino di Salerno

30/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Sono continue le violazioni delle ZTL a Salerno. I  “furbetti” sono diventati sempre più fantasiosi per coprire le targhe e violare i divieti della Zona a traffico limitato. Le due immagini, raccolte insieme alle altre tra il 5 e il 17 luglio da residenti, commercianti e passanti, rappresentano probabilmente – come riporta il quotidiano “Il Mattino” – l’evoluzione più curiosa del fenomeno.

In Largo Giuseppe Ragno, pochi passi dal centro storico e porta d’ingresso del varco Ztl di via Portacatena: un telo mare colorato sistemato con estrema precisione sul retro del motorino: è collocato esattamente davanti alla targa. Un altro scatto riguarda una donna che percorre il centro storico in scooter trasportando due stampelle, che finiscono per affiancare la parte posteriore del mezzo e, insieme al telo collocato dietro il sellino, rendono la targa praticamente invisibile da chi segue il veicolo. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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