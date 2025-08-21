West Nile Virus, cinque nuovi casi tra l’Agro Nocerino e la Valle dell’Irno

Cinque nuovi casi più gravi di West Nile, meglio nota come Febbre del Nilo, accertati tra l’Agro Nocerino e la Valle dell’Irno.

Si tratta di cinque soggetti fragili che hanno mostrato i sintomi più gravi: quattro sono stati ricoverati tra l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e l’ospedale Fucito di Mercato San Severino.

I quattro ricoverati, sebbene presentino forti sintomi, come febbre alta e debolezza muscolare, non destano ulteriori preoccupazioni e sono in fase remissiva. Già guarito invece il quinto soggetto.

