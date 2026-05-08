Welfare aziendale, a Ravello confronto con esponenti delle istituzioni nazionali e delle imprese. Ne abbiamo parlato con Vincenzo Iennaco

E’ un’importante occasione di confronto sui temi del welfare aziendale come leva di competitività, attrattività e sviluppo del sistema produttivo, il convegno organizzato a Ravello, oggi pomeriggio, dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno.
“WOW – Welfare. Opportunities. Work.” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà dalle 14.30 presso l’auditorium Oscar Niemeyer di Ravello con lo scopo di analizzare con il quadro delle politiche pubbliche, l’impatto concreto del welfare sulla competitività delle imprese, i modelli più evoluti di integrazione e le esperienze di aziende che hanno fatto del welfare un vero vantaggio competitivo.
È ormai chiaro per le aziende che investire nel benessere non è un costo, ma un investimento ad alto rendimento che permette di attrarre talenti attenti all’equilibrio vita-lavoro, soprattutto nelle nuove generazioni, sempre più attente alla qualità della vita, al benessere e all’equilibrio tra lavoro e sfera personale. In mattinata si riunisce il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Al convegno sono previsti interventi di esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale, tra cui il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo; il vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci; l’assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola; l’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese; il past president di Confindustria, Vincenzo Boccia e il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri. I lavori saranno aperti dai saluti del sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, e del presidente di Confindustria Salerno, Antonello Sada.
Questa mattina ne abbiamo parlato in diretta con il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno, Vincenzo Iennaco.
Ascolta
Vincenzo Iennaco su convengo nazionale su welfare aziendale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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