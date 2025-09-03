Walter Longanella si dimette da Direttore Medico di Presidio del Ruggi di Salerno e da Dirigente medico

Questa mattina il dottor Walter Longanella ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni volontarie sia da Direttore Medico di Presidio del Ruggi di Salerno che da Dirigente medico dell’Azienda.

La decisione è arrivata per incompatibilità, poiché sarebbe coinvolto direttamente o indirettamente per attività anche in centri diagnostici accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Lo scorso 11 agosto la Direzione Generale del Ruggi di Salerno aveva avviato una “indagine interna” con l’obiettivo di verificare la piena compatibilità del dottor Walter Longanella a svolgere le funzioni di Direttore della Direzione Medica di Presidio.

I risultati dell’indagine interna sono stati inviati dal direttore generale al Consiglio di Disciplina che ha ritenuto di non procedere, ritenendo che il rapporto di lavoro instaurato con il dottor Longanella sia nullo.

Walter Longanella, 51 anni, originario di Castel San Giorgio, aveva assunto,nel 2022, il ruolo di  direttore sanitario dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, ma anche del “da Procida” e del presidio di Castiglione di Ravello, ottenendo il miglior punteggio nel concorso.

La direzione generale del Ruggi sta predisponendo gli atti per incaricare con ruolo pro tempore la dottoressa Antonella Maisto della responsabilità della direzione medica di presidio del Ruggi d’Aragona e del Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello.  Il tutto nelle more dei procedimenti di reclutamento previsti.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

