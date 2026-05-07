Volantini omotransfobici all’Università di Salerno. La denuncia a Radio Alfa di Emanuele Avagliano – Presidente Arcigay Salerno

07/05/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Volantini con messaggi omotransfobici sono stati distribuiti al terminal dell’Università di Salerno.

Lo ha raccontato oggi a Radio Alfa Emanuele Avagliano – Presidente Arcigay Salerno. “Presso il terminal dell’Università degli Studi di Salerno, sono stati distribuiti volantini firmati da ‘Crociata Cattolica’ contenenti messaggi omotransfobici e discriminatori che definiscono l’omosessualità un ‘peccato impuro contro natura’ – si legge – Parole violente, medievali e disumanizzanti che non possono essere liquidate come semplici opinioni religiose. Questo linguaggio alimenta odio, stigma e discriminazione, soprattutto verso giovani persone Lgbtqia+ che vivono già quotidianamente marginalizzazione e paura. Le università devono essere luoghi di libertà, conoscenza, sapienza, inclusione e rispetto”. “Non possono diventare spazi di propaganda integralista e colpevolizzazione delle differenze – sostengono gli attivisti – Arcigay Salerno condanna con fermezza quanto accaduto e chiede una presa di posizione chiara contro ogni forma di odio e discriminazione da parte delle Istituzioni e dell’Ente”.

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Ecco l’intervista con Emanuele Avagliano – Presidente Arcigay Salerno
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Avagliano su omofobia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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