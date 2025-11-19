Vola giù con auto in via Croce, dimesso 50enne. Ha “miracolosamente” solo una frattura vertebrale lombare

E’ stato dimesso con 30 giorni di prognosi il 50enne di Salerno, precipitato alla guida della sua auto nella serata di lunedì dal parapetto di via Croce, la strada che da Vietri sul Mare conduce nel capoluogo.
Non solo è sopravvissuto ad un volo di 15 metri ma miracolosamente se l’è cavata solo con una frattura vertebrale nella zona lombare. Intanto continuano le indagini per ricostruire quanto accaduto.
Diverse le ipotesi che si stanno valutando. Potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno, di un’anomalia ai freni dell’auto o dell’utilizzo dello smartphone al volante.
