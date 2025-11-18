Vola con l’auto nel burrone in via Croce a Salerno, automobilista recuperato dopo tre ore

È stato recuperato dai Vigili del Fuoco intorno alla mezzanotte e 30 della scorsa notte un uomo di 50 anni che ieri sera prima delle 22 è precipitato con la sua auto da via Benedetto Croce, tra Vietri sul Mare e Salerno, sfondando una ringhiera di protezione. Un intervento complesso che ha richiesto l’impiego di un’autoscala.
I vigili hanno dovuto dapprima creare un varco nella fitta vegetazione. Le condizioni dell’uomo, cosciente, non sembrano destare particolari preoccupazioni. È stato affidato alle cure dei sanitari della Croce Bianca che poi lo hanno trasferito in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.
